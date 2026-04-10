10 квітня 2026, 08:37

ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років

Фото: ДБР
Працівники Державне бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю, який 7 квітня спричинив смертельну ДТП на вулиці Балківська в Одесі

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Transporter рухався в одному напрямку з маршрутним автобусом, однак не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і допустив зіткнення. У салоні автобуса перебували близько 20 пасажирів.

Унаслідок аварії одна жінка загинула, ще 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Одразу після ДТП на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії. Наразі тривають необхідні експертизи, зокрема для встановлення стану водія на момент аварії.

Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас він перебуває під наглядом лікарів.

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, аварія трапилася 7 квітяня близько 7:40. Було відомо, що внаслідок зіткнення загинула пасажирка маршрутки та ще 11 людей постраждали.

Одеса військовий ДТП ПДР загибла пасажири підозра ДБР
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
