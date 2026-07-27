У Львові застілля в квартирі закінчилось ножем та кров'ю

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У Львові затримали чоловіка, який завдав удару ножем товаришу. Це сталось під час застілля з алкоголем

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 22 липня. Медики повідомили правоохоронцям, що в квартирі одного з будинків на вулиці Пісковій у Львові поранено чоловіка.

Як з'ясували поліцейські, того вечора 45-річний та 67-річний чоловіки влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка молодший чоловік вдарив молодшого два рази ножем. Потерпілого госпіталізували.

"Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.