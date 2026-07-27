На Буковині псевдо-банкір виманив у жінки чверть мільйона

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Жертвою аферистів стала 61-річна місцева жителька. Їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він заявив, що їй нібито потрібно захистити свій рахунок від аферистів. В результаті жінка довірилась йому та втратила 186 тисяч гривень.

"Відомості про факт незаконного заволодіння коштами громадянки поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі співробітники поліції проводять розшукові заходи, аби встановити осіб, причетних до злочину", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.