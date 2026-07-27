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27 липня 2026, 21:40

У Кривому Розі з майданчика вкрали гойдалки для дітей з інвалідністю

27 липня 2026, 21:40
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Фото: Довгинцівська райрада
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Інцидент стався у Довгинцівському районі. Там зловмисники зрізали та викрали інклюзивні гойдалки з недобудованого дитячого майданчика

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі з недобудованого дитячого майданчика невідомі зловмисники вкрали спеціальні інклюзивні гойдалки. Таке обладнання зробили для дітей з інвалідністю.

У районній раді зазначили, що інші елементи майданчика не були пошкоджені. Тобто, зловмисники цілеспрямовано та навмисно зрізали саме цю металеву конструкцію. Наразі поліція з'ясовує всі обставини, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, у Запоріжжі невідомі пошкодили пам'ятні об'єкти на Алеї Героїв. Запорізькі поліцейські порушили кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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