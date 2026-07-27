Комуналка в Україні дорожчає: які тарифи ще зростуть

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Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла, що в Україні буде дорожчати послуга вивезення сміття. Зокрема, тому, що дорожчають паливно-мастильні матеріали. При цьому в частині міст тарифи вже зросли у травні – липні. Наприклад, підвищення відбулися в Миколаєві, Полтаві, Кременчуці. Подорожчання анонсували також у Луцьку та Ужгороді.

Експертка додала, що для жителів багатоквартирних будинків можуть переглянути вартість на послуги з утримання будинку та прибудинкової території. Проте це може статись лише за рішенням загальних зборів.

"У зв'язку зі зростанням, наприклад, вартості обслуговування ліфтів. Якщо, наприклад, в ОСББ в штаті немає слюсарів-сантехніків, то компанії, які обслуговують на аутсорсі, теж уже підняли тарифи. Також дорожчають засоби для миття – прибирання", - каже Христина Ненно.

Експертка пяснила, що також впливає на здорожчання послуг нестача кадрів у комунальній сфері потребує підвищення зарплат.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються.