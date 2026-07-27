Бензин в Україні зростає до "космічних" цінників: що відбувається на АЗС
В Україні через ситуацію на Близькому Сході та інші фактори регулярно змінюються ціни на пальне. При цьому діють заходи уряду, щоб уникнути різкого подорожчання
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 27 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,18 гривні за літр (+0,45 гривні);
- бензин А-95 – 80,91 гривні за літр (+0,83 гривні);
- бензин А-92 – 77,64 гривні за літр (+0,55 гривні);
- дизпальне – 88,18 гривні за літр (+2,95 гривні);
- автогаз – 41,53 гривні за літр (+0,63 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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