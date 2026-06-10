Фото: поліція Черкаської області

У Каневі Черкаської області правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої госпіталізували двох неповнолітніх. Аварія сталася через те, що водій автомобіля не переконався у безпеці свого маневру

Про це повідомляє поліція Черкаської області передає RegioNews .

Пригода сталася 9 червня, близько 16:45, на вулиці Шевченка. За попередньою інформацією, 48-річний водій мінівена Opel Vivaro під час виконання розвороту не переконався у безпеці своїх дій та виїхав на проїжджу частину.

У цей момент сталося зіткнення з мотоциклом Musstang MT200-9.

Внаслідок аварії 16-річні водій та пасажир мотоцикла отримали травми. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, що на трасі на Київщині зіткнулися два легковики. ДТП сталася вдень 8 червня на трасі М-05 Київ – Одеса поблизу села Сніжки Білоцерківського району.