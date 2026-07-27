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27 липня 2026, 22:39

На Донеччині ворожі КАБи зруйнували будинки: з-під уламків вилучили трьох загиблих

27 липня 2026, 22:39
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Фото: ДСНС
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У селищі Біленьке на Донеччині рятувальники вилучили тіла трьох загиблих з-під завалів двох будинків, на які російська армія скерувала авіабомби

Про це повідомила ДСНС.

"Сьогодні вночі російська авіація завдала удару трьома керованими авіабомбами по приватному житловому сектору. Влучила у два будинки, всередині яких перебували люди", - ідеться у повідомленні.

На місці атаки близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи.

"На превеликий жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих осіб", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники спільно з комунальниками розібрали 25 тонн будівельних конструкцій та ліквідували пожежі на загальній площі 180 м². Наразі роботи завершені.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 27 липня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, унаслідок чого троє людей загинули та ще шестеро - дістали поранення.

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