29 січня 2026, 09:41

Працівниця Верховної Ради купила 27-му земельну ділянку на Харківщині

29 січня 2026, 09:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Богодухівському районі Харківської області працівниця Апарату Верховної Ради України Римма Усата придбала 27-му земельну ділянку площею 7,1 га

Про це інформує видання "Думка", передає RegioNews.

Згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані, поданим 27 січня, Усата купила земельну ділянку у селі Зарябинка у громадянина України Івана Попова.

Вартість ділянки склала 233 тис. грн, у видатках чиновниця задекларувала 240 тис. грн.

За даними декларації за 2024 рік, Усата мешкає в Бучанському районі Київської області, володіє квартирою площею 71 кв. м у Богодухові, а також 26 земельними ділянками в Богодухівському районі Харківської області.

У 2024 році її зарплата у Верховній Раді склала 722,3 тис. грн, дохід від здачі майна в оренду – 311 тис. грн, а заощадження – 4,1 тис. грн.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему незаконного заволодіння правами оренди земель сільськогосподарського призначення на території Овруцької та Народицької громад Житомирщини. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ВР доходи земля Харківська область Декларація Чиновник дільниця
Всі новини »
