Фото: ілюстративне

Правоохоронці розпочали розслідування після смерті хлопчика, який помер в обласній дитячій лікарні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Батько дитини, 21-річний чоловік, повідомив поліції про можливе неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків.

Попередньо встановлено, що дитина народилася передчасно та раніше проходила тривале лікування через проблеми з дихальними шляхами. 23 січня ввечері хлопчика госпіталізували через раптове погіршення стану здоров'я. За свідченнями рідних, до цього часу серйозних скарг на стан малюка не надходило.

Через кілька годин після госпіталізації його перевели до відділення реанімації, однак після опівночі медики констатували смерть дитини. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Для з'ясування причин смерті призначено судово-медичну експертизу.

