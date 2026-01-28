17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 19:34

У Мукачеві п'ятимісячна дитина померла після різкого погіршення стану: поліція розпочала розслідування

28 січня 2026, 19:34
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розпочали розслідування після смерті хлопчика, який помер в обласній дитячій лікарні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Батько дитини, 21-річний чоловік, повідомив поліції про можливе неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків.

Попередньо встановлено, що дитина народилася передчасно та раніше проходила тривале лікування через проблеми з дихальними шляхами. 23 січня ввечері хлопчика госпіталізували через раптове погіршення стану здоров'я. За свідченнями рідних, до цього часу серйозних скарг на стан малюка не надходило.

Через кілька годин після госпіталізації його перевели до відділення реанімації, однак після опівночі медики констатували смерть дитини. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Для з'ясування причин смерті призначено судово-медичну експертизу.

Раніше повідомлялося, у Рівненській області померло місячне немовля, а його батьки підозрюють лікарів у недбалості. Правоохоронці розпочали перевірку та встановлюють усі обставини трагедії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево дитяча лікарня смерть дитини поліція халатність
У Миколаївці на Донеччині залишаються понад 200 дітей: продовжується евакуація
28 січня 2026, 19:20
Майже 3 тисячі доларів за вступ: у Дніпрі викрили схему у виші
28 січня 2026, 17:35
Ножовий напад в автобусі: на Дніпропетровщині 39-річному чоловіку оголосили підозру
28 січня 2026, 17:08
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Дніпропетровщині автобус протаранив три автівки
28 січня 2026, 20:35
Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі
28 січня 2026, 20:18
Ексглава ДПСУ звільнений з військової служби "за станом здоровʼя"
28 січня 2026, 20:12
На Волині затримали батька шістьох дітей, який ґвалтував доньку
28 січня 2026, 20:05
Жителі Києва перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках
28 січня 2026, 20:01
У Дніпрі для переселенців, ветеранів і військових провели акцію з перукарських послуг
28 січня 2026, 19:50
На Харківщині судитимуть шахраїв, які заволоділи майном померлих на понад 6 млн грн
28 січня 2026, 19:46
На Хмельниччині представники влади та громадськості обговорили актуальні проблеми ветеранів
28 січня 2026, 19:35
Графіки відключень на 29 січня: як вимикатимуть світло у четвер
28 січня 2026, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »