РФ атакувала чотири відділення "Укрпошти" в різних областях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок авіаударів армії РФ 14 березня було знищено або пошкоджено чотири відділення «Укрпошти» в різних регіонах, деякі співробітники зазнали поранень

Як передає RegioNews, про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, постраждали відділення на Дніпропетровщині, Сумщині та Київщині.

Смілянський додав, що за пошкоджені посилки компанія виплатить компенсації, проте більшість відправлень вціліла, тому клієнти зможуть забрати їх згодом на іншому відділенні.

Як повідомлялось, на початку березня російські окупанти знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську на Донеччині. Фото наслідків опублікував Ігор Смілянський.