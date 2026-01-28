Майже 3 тисячі доларів за вступ: у Дніпрі викрили схему у виші

Фото: Нацполіція

У Дніпрі будуть судити двох посадовців, які вимагали хабар. Йдеться про ступ до вищого навчального закладу

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, посадовець одного з університетів міста діяв у змові зі спільником. Вони за безперешкодний вступ вимагали від абітурієнта 2 500 доларів. За це вони обіцяли вплинути на результати вступного іспиту.

На початку вересня правоохоронці задокументували отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів, а згодом — ще 2 000 доларів Отримані гроші зловмисники поділили між собою.

"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням", - повідомили в поліції.

