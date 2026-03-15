Добровольчий рух фактично припинив існування. Гірше того, фактично знищений саме добровольчий дух, якій врятував країну в 2014-м і 2022-м роках

Тепер головною рушійною силою війни стали бусифікація, великі гроші і золоті погони.

Війна перестала бути народною, перетворившись в генератор влади і фантастичних статків на крові і стражданнях співгромадян.

14 березня 2014 року на полігон Нові Петрівці прибули перші 500 добровольців Самооборони Майдану, які сформували перший добровольчий батальйон генерала Кульчицького.

Серед тих добровольців були мої друзі з Майдану, був мій син. Я був дотичним до створення і підтримки перших добробатів. Сам воював як доброволець.

С перших хвилин вторгнення 2022 року саме ми – добровольці вступили в бій. Саме ми зупинили російський наступ і змусили ворога піти.

Ми - добровольці першими добровільно мобілізувалися до війська, воювали своєю зброєю, на своїх автомобілях, своїми дронами, самі знаходили кошти на паливо, харчі, самі будували свої бази і укріплення.

Ми все віддали заради перемоги. Багато хто віддав своє життя. Проте часи змінилися, і сьогодні День добровольця – тільки привід згадати, чим Україна зобовʼязана добровольцям.

Влада в цей день обовʼязково згадає. Когось нагородять, когось вшанують.

Проте вже майже півроку влада ігнорує знищення нашого добровольчого підрозділу генералом-мародером.

Сотні рапортів, звернень, навіть звернення до самого президента з проханням відновити справедливість і дати можливість воювати добровольцям – залишились без відповіді.