Трамп заявив, що "Зеленський – остання людина, до якої б США звернулись по допомогу"

Сполученим Штатам не потрібна допомога України у перехопленні іранських дронів на Близькому Сході

Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував США та їх союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.

Водночас на питання про допомогу від України, Дональд Трамп заявив, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".

Як повідомлялось, Велика Британія залучить українських військових для боротьби з іранськими дронами. Про це премʼєр-міністр Великої Британії Стармер заявив у відеозверненні в соцмережі X.