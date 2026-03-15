15 березня 2026, 07:59

Трамп заявив, що "Зеленський – остання людина, до якої б США звернулись по допомогу"

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сполученим Штатам не потрібна допомога України у перехопленні іранських дронів на Близькому Сході

Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував США та їх союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.

Водночас на питання про допомогу від України, Дональд Трамп заявив, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".

Як повідомлялось, Велика Британія залучить українських військових для боротьби з іранськими дронами. Про це премʼєр-міністр Великої Британії Стармер заявив у відеозверненні в соцмережі X.

Іран відкрито пригрозив Україні ударами
14 березня 2026, 16:15
В ООН заявили, що РФ забирала українських дітей за наказом Путіна
13 березня 2026, 21:59
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
