Трамп заявив, що "Зеленський – остання людина, до якої б США звернулись по допомогу"
Сполученим Штатам не потрібна допомога України у перехопленні іранських дронів на Близькому Сході
Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував США та їх союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.
Водночас на питання про допомогу від України, Дональд Трамп заявив, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".
Як повідомлялось, Велика Британія залучить українських військових для боротьби з іранськими дронами. Про це премʼєр-міністр Великої Британії Стармер заявив у відеозверненні в соцмережі X.
Іран відкрито пригрозив Україні ударамиВсі новини »
14 березня 2026, 16:15В ООН заявили, що РФ забирала українських дітей за наказом Путіна
13 березня 2026, 21:59
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
В Одесі працівник ТЦК випадково вдарив шокером колегу
15 березня 2026, 09:21РФ атакувала чотири відділення "Укрпошти" в різних областях
15 березня 2026, 08:51Війна перестала бути народною, перетворившись в генератор влади і фантастичних статків на крові
15 березня 2026, 08:32У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ станом на 15 березня 2026 року
15 березня 2026, 07:42Під Куп'янськом загинув єдиний син генерала СБУ
14 березня 2026, 18:00Військові отруїлись алкоголем, один помер: на Львівщині судили сержанта
14 березня 2026, 17:35В Ужгороді чоловік стріляв по вікнах драмтеатру
14 березня 2026, 16:55Іран відкрито пригрозив Україні ударами
14 березня 2026, 16:15На Харківщині чоловік напав з ножем на молодого хлопця
14 березня 2026, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
