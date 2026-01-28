17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 19:20

У Миколаївці на Донеччині залишаються понад 200 дітей: продовжується евакуація

28 січня 2026, 19:20
Фото: з відео/Національна поліція України
Через щоденні обстріли родини змушені залишати житло, а тих, хто не може виїхати самостійно, евакуює поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Цього разу екіпаж "Білий янгол" разом із поліцією Костянтинівки вивезли з міста восьмеро людей. Серед них троє дітей віком від 10 до 17 років. Наймолодша пасажирка взяла із собою домашню кішку на ім'я Анфіса.

Усіх евакуйованих доставили до безпечної локації, де вони отримали допомогу та тимчасовий прихисток. Поліцейські закликають мешканців не зволікати з виїздом, адже евакуація може врятувати життя.

Громадян, які потребують допомоги з евакуацією, закликають звертатися за номером 102. Правоохоронці наголошують, що примусова евакуація залишається єдиним безпечним способом вивезти дітей та сім'ї з міста, яке щодня піддається обстрілам.

Раніше повідомлялося, Микола Дзяк, лейтенант медичної служби ЗСУ та відомий музикант дніпровської інді-сцени, отримав важке поранення на фронті. Незважаючи на тритижневу боротьбу медиків, йому не вдалося врятувати життя.

Донецька область евакуація поліція Білі Янголи обстріли
