СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бійці Служби безпеки України покинули ТЦК після обшуків у Андрія Савчука. Наразі слідчі дії тривають в обласному ТЦК, Мукачеві, Сваляві та Воловці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталій Глаголу.

"Мені вдалося зафіксувати на відео одну з груп працівників Служби безпеки України, які покидають будівлю міського ТЦК в Ужгороді після проведення слідчих дій. Це підтверджує: по одній з локацій обшуки вже завершені, однак загальна операція – триває", – повідомив журналіст у Телеграмі.

За його інформацією, слідчі дії паралельно продовжуються в інших ТЦК та СП по всій Закарпатській області. Про це повідомляють люди, які особисто бачили правоохоронців у приміщеннях ТЦК або біля приватних будинків посадовців.

Станом на зараз підтверджується проведення обшуків:

• в обласному ТЦК та СП;

• у Мукачеві;

• у Сваляві;

• у Воловці;

• а також в інших районних підрозділах ТЦК.

Крім цього, за повідомленнями людей, обшуки проводилися за місцями проживання керівників ТЦК, зокрема:

• у керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука;

• у Миколи Мигалейка;

• у Андрія Олещука;

• у Вячеслава Дворського;

• у Ігоря Павлова.

Як повідомлялось, 29 грудня СБУ почала проводити обшуки у керівника Закарпатського ТЦК та СП. Йдеться про Андрія Савчука.