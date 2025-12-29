СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
Бійці Служби безпеки України покинули ТЦК після обшуків у Андрія Савчука. Наразі слідчі дії тривають в обласному ТЦК, Мукачеві, Сваляві та Воловці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталій Глаголу.
"Мені вдалося зафіксувати на відео одну з груп працівників Служби безпеки України, які покидають будівлю міського ТЦК в Ужгороді після проведення слідчих дій. Це підтверджує: по одній з локацій обшуки вже завершені, однак загальна операція – триває", – повідомив журналіст у Телеграмі.
За його інформацією, слідчі дії паралельно продовжуються в інших ТЦК та СП по всій Закарпатській області. Про це повідомляють люди, які особисто бачили правоохоронців у приміщеннях ТЦК або біля приватних будинків посадовців.
Станом на зараз підтверджується проведення обшуків:
• в обласному ТЦК та СП;
• у Мукачеві;
• у Сваляві;
• у Воловці;
• а також в інших районних підрозділах ТЦК.
Крім цього, за повідомленнями людей, обшуки проводилися за місцями проживання керівників ТЦК, зокрема:
• у керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука;
• у Миколи Мигалейка;
• у Андрія Олещука;
• у Вячеслава Дворського;
• у Ігоря Павлова.
Як повідомлялось, 29 грудня СБУ почала проводити обшуки у керівника Закарпатського ТЦК та СП. Йдеться про Андрія Савчука.