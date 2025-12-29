СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
Бойцы Службы безопасности Украины покинули ТЦК после обысков у Андрея Савчука. Следственные действия продолжаются в областном ТЦК, Мукачево, Сваляве и Воловце
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталий Глаголу.
"Мне удалось запечатлеть на видео одну из групп работников Службы безопасности Украины, которые покидают здание городского ТЦК в Ужгороде после проведения следственных действий. Это подтверждает: по одной из локаций обыски уже завершены, однако общая операция продолжается", – сообщил журналист в Телеграмме.
По его информации, следственные действия параллельно продолжаются в других ТЦК и СП по всей Закарпатской области. Об этом сообщают люди, лично видевшие правоохранителей в помещениях ТЦК или возле частных домов чиновников.
На сегодня подтверждается проведение обысков:
• в областном ТЦК и СП;
• в Мукачево;
• в Сваляве;
• в Воловце;
• а также в других районных подразделениях ТЦК.
Кроме этого, по сообщениям людей, обыски проводились по местам жительства руководителей ТЦК, в частности:
• у руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука;
• у Николая Мигалейко;
• у Андрея Олещука;
• у Вячеслава Дворского;
• у Игоря Павлова.
Как сообщалось, 29 декабря СБУ начала проводить обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП. Речь идет об Андрее Савчуке.