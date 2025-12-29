СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье

15:44  29 декабря
иллюстративное фото: из открытых источников
Бойцы Службы безопасности Украины покинули ТЦК после обысков у Андрея Савчука. Следственные действия продолжаются в областном ТЦК, Мукачево, Сваляве и Воловце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталий Глаголу.

"Мне удалось запечатлеть на видео одну из групп работников Службы безопасности Украины, которые покидают здание городского ТЦК в Ужгороде после проведения следственных действий. Это подтверждает: по одной из локаций обыски уже завершены, однако общая операция продолжается", – сообщил журналист в Телеграмме.

По его информации, следственные действия параллельно продолжаются в других ТЦК и СП по всей Закарпатской области. Об этом сообщают люди, лично видевшие правоохранителей в помещениях ТЦК или возле частных домов чиновников.

На сегодня подтверждается проведение обысков:

• в областном ТЦК и СП;

• в Мукачево;

• в Сваляве;

• в Воловце;

• а также в других районных подразделениях ТЦК.

Кроме этого, по сообщениям людей, обыски проводились по местам жительства руководителей ТЦК, в частности:

• у руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука;

• у Николая Мигалейко;

• у Андрея Олещука;

• у Вячеслава Дворского;

• у Игоря Павлова.

Как сообщалось, 29 декабря СБУ начала проводить обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП. Речь идет об Андрее Савчуке.

29 декабря 2025
