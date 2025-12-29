Батько врятував родину: на Закарпатті восьмеро людей отруїлися чадним газом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом. Інцидент стався в селі Олешник Берегівського району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 29 грудня близько четвертої години ранку батько родини прокинувся від гучного гуркоту та, вийшовши з кімнати, побачив дружину непритомною на підлозі. Чоловік привів жінку до тями та негайно відчинив вікна і двері, щоб провітрити приміщення.

Шестеро дітей подружжя віком від 11 до 24 років також скаржилися на погане самопочуття. Батько самостійно доставив усю родину до лікарні.

Медики підтвердили діагноз – отруєння чадним газом.

Фахівці закликають громадян регулярно перевіряти справність опалювальних приладів і димоходів, а при появі симптомів нездужання негайно провітрювати оселю та звертатися до екстрених служб.

Нагадаємо, на Київщині за останні дні сталося кілька випадків отруєння чадним газом, що призвели до загибелі людей. Зокрема, в Ірпені в квартирі поліція виявила бездиханними молоду пару та їхнього собаку. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі.