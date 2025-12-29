15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
29 грудня 2025, 13:52

Батько врятував родину: на Закарпатті восьмеро людей отруїлися чадним газом

29 грудня 2025, 13:52
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом. Інцидент стався в селі Олешник Берегівського району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 29 грудня близько четвертої години ранку батько родини прокинувся від гучного гуркоту та, вийшовши з кімнати, побачив дружину непритомною на підлозі. Чоловік привів жінку до тями та негайно відчинив вікна і двері, щоб провітрити приміщення.

Шестеро дітей подружжя віком від 11 до 24 років також скаржилися на погане самопочуття. Батько самостійно доставив усю родину до лікарні.

Медики підтвердили діагноз – отруєння чадним газом.

Фахівці закликають громадян регулярно перевіряти справність опалювальних приладів і димоходів, а при появі симптомів нездужання негайно провітрювати оселю та звертатися до екстрених служб.

Нагадаємо, на Київщині за останні дні сталося кілька випадків отруєння чадним газом, що призвели до загибелі людей. Зокрема, в Ірпені в квартирі поліція виявила бездиханними молоду пару та їхнього собаку. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
