28 грудня 2025, 18:28

На Київщині молода пара загинула від чадного газу: причиною став автономний обігрівач

28 грудня 2025, 18:28
Фото: Facebook/Сергій Болвінов
На Київщині за останні дні сталося кілька випадків отруєння чадним газом, що призвели до загибелі людей

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області, передає RegioNews.

В Ірпені поліція виявила молоду пару, яка тривалий час не виходила на зв'язок. Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як не зміг додзвонитися до свого брата та його дівчини.

На місці події поліцейські знайшли бездиханними молоду пару та їхнього собаку. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі. Фахівці наголошують на високому ризику таких приладів, особливо в умовах недостатньої вентиляції.

Фахівці радять мешканцям Київщини бути обережними при використанні газових приладів, регулярно перевіряти вентиляцію та не залишати техніку без нагляду. Вчасна реакція і дотримання правил безпеки можуть врятувати життя.

Раніше повідомлялося, у Броварах на Київщині стався надзвичайний випадок, пов'язаний із використанням генератора в житловому будинку. Трагедія трапилася через порушення правил безпеки.

Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
Мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости до 25 000 грн
28 грудня 2025, 16:50
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Дональдом Трампом
28 грудня 2025, 16:17
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
28 грудня 2025, 16:04
На Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус: одна людина загинула и 8 травмованих
28 грудня 2025, 15:00
Оголошено перемир'я: МАГАТЕ повідомляє про паузу в бойових діях на території ЗАЕС
28 грудня 2025, 14:30
На Дніпропетровщині внаслідок атак поранено двох чоловіків, пошкоджено майже десять будинків
28 грудня 2025, 14:00
