На Київщині молода пара загинула від чадного газу: причиною став автономний обігрівач

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

На Київщині за останні дні сталося кілька випадків отруєння чадним газом, що призвели до загибелі людей

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області, передає RegioNews.

В Ірпені поліція виявила молоду пару, яка тривалий час не виходила на зв'язок. Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як не зміг додзвонитися до свого брата та його дівчини.

На місці події поліцейські знайшли бездиханними молоду пару та їхнього собаку. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі. Фахівці наголошують на високому ризику таких приладів, особливо в умовах недостатньої вентиляції.

Фахівці радять мешканцям Київщини бути обережними при використанні газових приладів, регулярно перевіряти вентиляцію та не залишати техніку без нагляду. Вчасна реакція і дотримання правил безпеки можуть врятувати життя.

Раніше повідомлялося, у Броварах на Київщині стався надзвичайний випадок, пов'язаний із використанням генератора в житловому будинку. Трагедія трапилася через порушення правил безпеки.