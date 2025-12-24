11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
11:49  24 грудня
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 13:50

На Закарпатті затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну наркотики на 10 млн грн

24 грудня 2025, 13:50
фото: ДПСУ
На кордоні зі Словаччиною затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну партію метамфетаміну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили канал незаконного ввезення на територію України партії психотропної речовини.

"Прикордонний наряд скерував на поглиблений огляд легковий автомобіль "Audi", яким на в’їзд в Україну прямували двоє громадян України – водійка та пасажир. Результатом такої перевірки стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира двох кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін", – йдеться у повідомленні.

Наркотик був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший – під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном.

За результатами огляду місця події співробітники Нацполіції України, окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркоділків і грошові кошти у національній та іноземній валюті.

Загальна вартість вилучених 3,7 кг психотропів, за оцінками "чорного ринку", складає близько 9,5 млн гривень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.

Закарпаття ДПСУ схема наркобізнес наркотики відео кордон
У церковній традиції Різдвяний святвечір має назву Навечір’я Різдва Христового
24 грудня 2025, 14:13
На Вінниччині закрили понад 60 магазинів за продаж нелегальних рідин для електронних сигарет
24 грудня 2025, 13:39
Росіяни завдали удару по ТЕЦ під Харковом: один загиблий і 13 поранених
24 грудня 2025, 13:11
Вибух у Москві: загинули двоє співробітників МВС РФ, які катували українців – ЗМІ
24 грудня 2025, 12:48
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів
24 грудня 2025, 12:25
На Тернопільщині чоловік помер у лікарні після ДТП – поліція шукає винуватця
24 грудня 2025, 12:14
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
24 грудня 2025, 11:53
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
