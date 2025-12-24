На Закарпатті затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну наркотики на 10 млн грн

фото: ДПСУ

На кордоні зі Словаччиною затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну партію метамфетаміну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили канал незаконного ввезення на територію України партії психотропної речовини.

"Прикордонний наряд скерував на поглиблений огляд легковий автомобіль "Audi", яким на в’їзд в Україну прямували двоє громадян України – водійка та пасажир. Результатом такої перевірки стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира двох кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін", – йдеться у повідомленні.

Наркотик був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший – під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном.

За результатами огляду місця події співробітники Нацполіції України, окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркоділків і грошові кошти у національній та іноземній валюті.

Загальна вартість вилучених 3,7 кг психотропів, за оцінками "чорного ринку", складає близько 9,5 млн гривень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.