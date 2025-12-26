Фото: ДСНС

На Закарпатті завершилася масштабна пошукова операція: рятувальники та поліція знайшли двох хлопців 11 та 14 років. Хлопці пішли з дому ще 21 грудня і три дні не виходили на зв'язок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Мати хлопців звернулася до екстрених служб наступного дня після їхнього зникнення. До пошуків залучили поліцейських, гірських рятувальників, лісівників та місцевих жителів. Групи прочісували як територію села, так і гірські масиви, проте тривалий час жодних слідів дітей знайти не вдавалося.

В четвер, 25 грудня, близько 13:00 братів помітили місцеві мешканці у районі полонини Озірне на Кукульському хребті. Діти прогулювалися та не зверталися по допомогу. Оскільки люди вже знали про розшук, вони одразу викликали служби.

Рятувальники та поліція дісталися вказаного місця та забрали дітей. Стан хлопців задовільний, допомога медиків їм не знадобилася. Підлітків уже повернули додому. Тепер із родиною працюватимуть фахівці, щоб з’ясувати причини втечі та попередити подібні випадки в майбутньому.

