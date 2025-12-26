09:15  26 грудня
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
08:36  26 грудня
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
08:27  26 грудня
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 09:15

На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами

26 грудня 2025, 09:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті завершилася масштабна пошукова операція: рятувальники та поліція знайшли двох хлопців 11 та 14 років. Хлопці пішли з дому ще 21 грудня і три дні не виходили на зв'язок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Мати хлопців звернулася до екстрених служб наступного дня після їхнього зникнення. До пошуків залучили поліцейських, гірських рятувальників, лісівників та місцевих жителів. Групи прочісували як територію села, так і гірські масиви, проте тривалий час жодних слідів дітей знайти не вдавалося.

В четвер, 25 грудня, близько 13:00 братів помітили місцеві мешканці у районі полонини Озірне на Кукульському хребті. Діти прогулювалися та не зверталися по допомогу. Оскільки люди вже знали про розшук, вони одразу викликали служби.

Рятувальники та поліція дісталися вказаного місця та забрали дітей. Стан хлопців задовільний, допомога медиків їм не знадобилася. Підлітків уже повернули додому. Тепер із родиною працюватимуть фахівці, щоб з’ясувати причини втечі та попередити подібні випадки в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що тепла погода в Карпатах зірвала традиційний старт гірськолижного відпочинку та змусила курорти шукати альтернативи. В Україні вперше за багато років зимовий сезон не стартував на жодному лижному курорті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
горы Закарпаття рятувальники діти пошук пошук дитини
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Росіяни обстріляли центр Херсона: в МВА показали наслідки
26 грудня 2025, 10:31
Росіяни вдарили по двох енергооб'єктах ДТЕК на Одещині
26 грудня 2025, 10:14
На Волині вилучили контрафактні сигарети на 5,5 млн грн: деталі
26 грудня 2025, 09:52
Атаки РФ по портах Одещини: постраждали іноземні судна та елеватори
26 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 16 локаціях
26 грудня 2025, 09:28
Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
26 грудня 2025, 09:25
Можливе захоплення командного пункту в Гуляйполі: що сказали в ЗСУ
26 грудня 2025, 08:57
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
26 грудня 2025, 08:36
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
26 грудня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »