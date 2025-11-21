На Закарпатті ділки підробляли довідки для ухилянтів: ціна питання 7 тисяч доларів

Фото: Нацполіція

На Закарпатті затримали ділків, які розробили схему для перетину кордону. Ціна "послуги" становила 7 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

31-річний житель міста Виноградів організував схему. Він шукав людей, які хочуть нелегально виїхати за кордон, та пропонував їм "допомогу" в оформленні документів. З кожного клієнта він просив 7 тисяч доларів. До схеми він залучив медпрацівника одного з відділень поліклініки Виноградівської районної лікарні.

Завдяки зв'язкам у медичному закладі, зловмисник робив так, щоб клієнти отримували фіктивні діагнози. Згодом військовозобов'язані отримували відстрочку від мобілізації та надалі пред’являли їх під час перетину кордону.

Лікаря затримали на робочому місці, коли він отримував 3 тисяч доларів, а організатора схеми затримали поблизу медичного закладу. Обом повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови. Тепер йому доведеться сплатити штраф.