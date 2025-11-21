14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 18:25

На Закарпатті ділки підробляли довідки для ухилянтів: ціна питання 7 тисяч доларів

21 листопада 2025, 18:25
Фото: Нацполіція
На Закарпатті затримали ділків, які розробили схему для перетину кордону. Ціна "послуги" становила 7 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

31-річний житель міста Виноградів організував схему. Він шукав людей, які хочуть нелегально виїхати за кордон, та пропонував їм "допомогу" в оформленні документів. З кожного клієнта він просив 7 тисяч доларів. До схеми він залучив медпрацівника одного з відділень поліклініки Виноградівської районної лікарні.

Завдяки зв'язкам у медичному закладі, зловмисник робив так, щоб клієнти отримували фіктивні діагнози. Згодом військовозобов'язані отримували відстрочку від мобілізації та надалі пред’являли їх під час перетину кордону.

Лікаря затримали на робочому місці, коли він отримував 3 тисяч доларів, а організатора схеми затримали поблизу медичного закладу. Обом повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови. Тепер йому доведеться сплатити штраф.

Закарпаття підробка ухилення від мобілізації
В Одесі підприємець та керівник ОСББ розробили "бізнес на ухилянтах": ціна питання - 8 тисяч доларів
21 листопада 2025, 11:45
Хотіли "закрити справу про ЗСЧ": в Одесі волонтер благодійного фонду за понад 40 тисяч доларів "допомагав" військовому
20 листопада 2025, 20:14
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
