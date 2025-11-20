На Закарпатті врятували чоловіка, який блукав чотири дні у горах

Фото: ДСНС

Вранці 18 листопада до рятувальників звернувся чоловік і повідомив, що четвертий день блукає в горах та потребує допомоги

За координатами рятувальники з’ясували, що 26-річний харків’янин перебував у важкодоступній, порослій хащами місцевості поблизу водоспаду "Білий Нижній" у Рахівському районі.

На місце виїхали гірські рятувальники та бригада екстреної меддопомоги, адже чоловік повідомив, що не може рухатися через переохолодження організму та обморожені кінцівки.

Рятувальники надали чоловікові першу допомогу, переодягли в сухий одяг, дали гарячого чаю і транспортували ношами до села Ділове. Звідти постраждалого на "швидкій" доправили до лікарні для подальшого огляду та лікування.

