На Одещині вантажний потяг збив на смерть жінку з козою
Трагедія сталася в четвер, 20 листопада, близько 16:00 неподалік станції Слобідка в Подільському районі області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцева мешканка потрапила під колеса вантажного потяга: вибігши на колію, щоб спіймати козу, яка втекла від неї, жінка не відреагувала на звукові сигнали машиніста. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду на 59-річну жінку та тварину не вдалося – вони загинули на місці.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 31 жовтня на Полтавщині 19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на дах одного з вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.
21 листопада 2025

