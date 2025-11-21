Фото: поліція

Трагедія сталася в четвер, 20 листопада, близько 16:00 неподалік станції Слобідка в Подільському районі області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцева мешканка потрапила під колеса вантажного потяга: вибігши на колію, щоб спіймати козу, яка втекла від неї, жінка не відреагувала на звукові сигнали машиніста. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду на 59-річну жінку та тварину не вдалося – вони загинули на місці.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 31 жовтня на Полтавщині 19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на дах одного з вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.