На Закарпатті прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб в Румунію

фото: ДПСУ

На околиці населеного пункту Верхнє Водяне було викрито організатора незаконного переправлення осіб з України в Румунію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, житель Рахівського району, якому вже оголошувалось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за аналогічний злочин у 2023 році, спробував організувати незаконне переправлення в Румунію 24-річного жителя Хуста.

Він разом із поплічниками мали доставити клієнта до річкової ділянки кордону та забезпечити його безперешкодне перетинання. Вартість послуг організатор оцінив у 6000 доларів США.

Організатора правоохоронці затримали під час отримання обумовленої суми від клієнта.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали киянина, який намагався доставити "клієнта" до кордону у "швидкій". Пасажиру загрожує штраф, тоді як організатору схему загрожує до дев'яти років позбавлення волі.