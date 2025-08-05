Фото: поліція

Подія сталася 4 серпня близько другої ночі в Мукачівському районі. Внаслідок вибуху гранати тяжко травмувався 16-річний хлопець

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Попередньо встановлено, що підліток, перебуваючи у бабусі, на присадибній ділянці будинку самостійно привів у дію вибуховий пристрій – висмикнув чеку з гранати.

Внаслідок вибуху хлопець отримав тяжкі травми у вигляді повної травматичної ампутації правих руки та ноги. Його госпіталізували до лікарні у критичному стані. Він перебуває в реанімаційному відділенні.

Правоохоронці встановлюють походження гранати та всі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ст. 128 КК України (незаконне поводження з боєприпасами, необережне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який кинув гранату під двері свого сусіда. Вибух налякав мешканців будинку, проте, на щастя, ніхто не постраждав.