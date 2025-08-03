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Медики на Закарпатті допомогли дитині, яка постраждала з суперклеєм. Це сталось, коли малюк грався вдома

Про це повідомляє пресслужба "103 Закарпаття", передає RegioNews.

Інцидент стався 1 серпня у селищі Королево. За словами матері трирічного хлопчика, він грався вдома, коли дістався тюбика суперклею. Згодом рідина потрапила на обличчя дитини. Хлопчик почав плакати, коли очі склеїлись.

Медики знеболили дитину. Лікарі провели промивання очей, обробили пошкоджену шкіру та транспортували хлопчика до обласної дитячої лікарні в Мукачеві для огляду офтальмолога.

Що лікарі радять робити у таких випадках:

Не панікувати;

Викликати медиків;

Почати промивання якомога скоріше — промивати очі після клею потрібно прохолодною водою 15-20 хвилин.

Не намагатися відокремити склеєні повіки та шкіру;

Не використовувати олію, мило, крем, спирт - це може лише погіршити стан;

Не давайте дитині терти очі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик під час гри застряг головою у дерев’яній конструкції дитячої гірки. Рятувальники прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання розпилили огородження, щоб звільнити малюка.