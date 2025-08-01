На Закарпатті затримали киянина, який намагався доставити "клієнта" до кордону у "швидкій"

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Біля села Міжгір'я прикордонники зупинили мікроавтобус з номерами столичної реєстрації, який був обладнаний під медичний автомобіль одного з бойових підрозділів.

У салоні транспортного засобу перебували двоє чоловіків, які, як з’ясувалося, не мають жодного відношення до медичного персоналу.

Також встановлено, що водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира. За таку поїздку житель Дніпра погодився сплатити 2,5 тисяч доларів США. Ще за 8 тисяч євро його мали переправити в Румунію.

Пасажиру загрожує штраф, тоді як організатору схему загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали чотирьох чоловіків, які через Тису хотіли втекти до Угорщини. Порушників затримали за 250 метрів до кордону.