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В Чернігові двоє дівчат 11 та 9 років скинули кота з вікна на сходовому майданчику дев’ятого поверху багатоповерхівки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Інформацію про цю подію правоохоронці отримали 31 липня.

Внаслідок падіння з такої висоти тварина загинула.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Нагадаємо, на Волині чоловік жорстоко побив собаку й намагався закопати його живцем. Попри знущання, тварині вдалося вижити. Вона самостійно вибралася із землі та прибігла до сусідів. Наразі пес перебуває на тимчасовій перетримці.