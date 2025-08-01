У Чернігові двоє дівчат скинули кота з 9-го поверху: тварина загинула
В Чернігові двоє дівчат 11 та 9 років скинули кота з вікна на сходовому майданчику дев’ятого поверху багатоповерхівки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Інформацію про цю подію правоохоронці отримали 31 липня.
Внаслідок падіння з такої висоти тварина загинула.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).
Нагадаємо, на Волині чоловік жорстоко побив собаку й намагався закопати його живцем. Попри знущання, тварині вдалося вижити. Вона самостійно вибралася із землі та прибігла до сусідів. Наразі пес перебуває на тимчасовій перетримці.
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Жителів Києва попередили про зміну руху транспорту
01 серпня 2025, 11:12Російська армія у липні втратила понад 33 тисячі військових, – Сирський
01 серпня 2025, 10:52До 10 років за ґратами: на Тернопільщині судитимуть торговців зброєю
01 серпня 2025, 10:49На Дніпропетровщині з-під завалів дістали двох дітей: 4-річний хлопчик у важкому стані
01 серпня 2025, 10:45В Умані п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату у дворі багатоповерхівки
01 серпня 2025, 10:40Ніякої мільйонної армії в нас давно немає
01 серпня 2025, 10:39На Одещині судитимуть 60-річного засновника фінансової піраміди, який привласнив понад 12 млн грн
01 серпня 2025, 10:31Відчуватиметься сморід: жителям Запоріжжя радять менше бути на вулиці
01 серпня 2025, 10:27Кількість загиблих зростає: з-під завалів у Києві дістали ще одне тіло
01 серпня 2025, 10:11Що відомо про трьох дітей з Херсона, маму яких вбили росіяни
01 серпня 2025, 10:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій