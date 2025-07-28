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Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась у Лозуватці Криворізького району. Там на території ферми найшли тіло 61-річного охоронця. У суботу, 26 липня, коли тварина була відв'язана, вона вдарила чоловіка та повалила на землю. Потім бик стрибнув двома копитами на грудну клітину пенсіонеру та вбив його.

Що тепер буде з твариною, поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше в окупованому Маріуполі тигриця загризла співробітника зоопарку. Це сталось, коли він увійшов у вольєр, щоб погодувати її та її дитину. Тоді тварина взяла його кігтями ззаду та перекусила.