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05 серпня 2025, 11:07

На Закарпатті ліквідували шахрайський кол-центр, що обдурював іноземців

05 серпня 2025, 11:07
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Зловмисники налагодили шахрайську схему, спрямовану на громадян інших країн, працюючи під прикриттям інвестиційного сервісу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, до складу групи входило шість організаторів та 53 найманці, які працювали у так званому "кол-центрі". Використовуючи комп’ютерну техніку, спеціалізоване програмне забезпечення та телекомунікаційне обладнання, зловмисники обманним шляхом заволодівали грошима іноземців. Вони переконували жертв інвестувати у фіктивні криптопроєкти, видаючи себе за фінансових експертів або працівників банку.

У приміщенні працювали понад 50 осіб

Підозрювані отримували доступ до персональних даних та банківських кабінетів постраждалих і дистанційно виводили гроші на контрольовані рахунки. Загальна сума збитків перевищує 2,5 мільйона гривень.

Прокурори вже повідомили організаторам про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час обшуків вилучили понад 350 одиниць обладнання, зокрема комп’ютери, сервери, відеокамери, SIM-карти міжнародних операторів, готівку та автомобіль, який арештовано.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку викрили шахрайський кол-центр, який діяв у межах міжнародної схеми. Зловмисники ошукували громадян країн Євросоюзу, видаючи себе за банківських працівників та інвестиційних консультантів.

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