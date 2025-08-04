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04 серпня 2025, 16:13

Хотів врятувати гроші, але став жертвою шахраїв: на Рівненщині повідомили про підозру 19-річному аферисту

04 серпня 2025, 16:13
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Фото: ілюстративне
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У Рівному слідчі повідомили про підозру 19-річному жителю Дніпропетровської області, який став фігурантом шахрайської схеми з банківськими рахунками

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

За версією правоохоронців, молодик отримав доступ до коштів потерпілого, завдавши збитків майже на мільйон гривень.

У квітні цього року 46-річному мешканцю Дніпропетровщини зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Чоловікові повідомили про нібито несанкціоноване втручання у його банківську картку та порадили надати реквізити рахунку для захисту коштів. Потерпілий виконав прохання, не підозрюючи, що таким чином передає свої дані шахраям.

Отриману інформацію передали 19-річному юнаку, який на той момент перебував у Рівному. Він підключив банківський рахунок потерпілого до системи безконтактних NFC-платежів, після чого здійснив кілька покупок у магазині техніки, а решту грошей зняв готівкою.

Правоохоронці оголосили молодикові підозру. Для запобігання його втечі суд визначив тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень. У рамках кримінального провадження триває пошук особи, яка телефонувала потерпілому під виглядом працівника банку.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють у масштабному шахрайстві під час продажу автомобілів. За даними слідства, він отримав від покупців 9,7 млн грн, але транспортні засоби їм так і не передав.

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