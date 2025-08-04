Псевдоволонтери у формі: на Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

фото: Національна поліція

На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону, організовану 49-річним киянином. За 5 500 доларів зловмисник пропонував військовозобов'язаним допомогу у втечі з України — під виглядом волонтерів у військовій формі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як з'ясували слідчі, "волонтер" видавав своїм клієнтам підроблені посвідчення, які ті демонстрували на блокпостах, прикриваючись нібито поїздками на користь ЗСУ.

Одним із таких "ухилянтів" став 26-річний мешканець Кіровоградщини. Разом зі своїм "провідником" чоловік переодягнувся у військову форму й вирушив у бік румунського кордону на автомобілі BMW. У селі Широке їх зупинили правоохоронці. Надані "волонтерські документи" виявилися фальшивими.

49-річного організатора затримали. Чоловіку вже повідомили про підозру. Його клієнту загрожує адміністративна відповідальність за спробу порушення правил перетину кордону.

Поліція встановлює можливих спільників зловмисника.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція припинили діяльність кількох незаконних схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах країни. У рамках розслідування затримали п'ятьох організаторів таких оборудок. Зловмисники вимагали від клієнтів суми від 6 до 15 тисяч доларів США за підробку документів, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути військової служби.