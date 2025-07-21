фото: Волинська обласна прокуратура

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру, який працював на міжнародну аудиторію. За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області слідчі викрили групу осіб, у складі якої були іноземці, що займалися шахрайством з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Зловмисники телефонували громадянам європейських країн, представляючись працівниками банків. Вони вводили людей в оману, отримували від них конфіденційну інформацію про банківські рахунки, а потім переводили гроші на іноземні рахунки шахраїв.

Під час обшуків в офісному приміщенні, яке орендував кол-центр, а також за місцем проживання підозрюваних вилучили 20 комп’ютерів, 3 ноутбуки, пістолет, готівку - понад 7,5 тисяч доларів США і 20 тисяч гривень, а також чорнові записи, інструкції для спілкування з жертвами, мобільні телефони, банківські картки і два автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилученого майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють всіх причетних до протиправної діяльності. Розслідування проводить Луцьке районне управління поліції за підтримки СБУ у Волинській області.

Раніше повідомлялося, 1,5 млн грн з чужих карток: у Києві судитимуть 14 шахраїв, які крали гроші.