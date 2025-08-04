В Ужгороде 5-летнего ребенка нашли на улице — мать была пьяна

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В Ужгороде полицейские привлекли к ответственности 44-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения оставила свою 5-летнюю дочь без присмотра. Ребенка заметили прохожие — он самостоятельно бродил по городу. Информацию об этом обнародовали в соцсетях

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Полицейские оперативно разыскали мать ребенка. Ею оказалась уроженка Лозовой Харьковской области. В ходе общения с ней выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские составили на мать административный протокол.

Девочку изъяли и передали медикам для осмотра. Информацию о происшествии направили в службу по делам детей.

Напомним, на Закарпатье произошла досадная ситуация с трехлетним ребенком, пострадавшим из-за суперклея. Как рассказала мама мальчика, тот играл дома, когда случайно нашел тюбик клея. В результате жидкость попала ему на лицо.

Ранее в Днепропетровской области 2-летний мальчик во время игры застрял головой в деревянной конструкции детской горки. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования распылили ограждения, чтобы уволить малыша.