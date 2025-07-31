фото: ілюстративне

Про це повідомляють в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Виклик надійшов із бази відпочинку, куди негайно виїхала команда Новокодацької підстанції Центру екстреної медичної допомоги - лікарка Тетяна Чорток і парамедик Дмитро Даценко.

За словами медиків, стан підлітка був критичним: за шкалою Глазго він оцінювався у 8 балів, що свідчить про глибоку кому та небезпеку зупинки серця. Пацієнтка потребувала постійного нагляду та була під ризиком переведення на штучну вентиляцію легень. Після стабілізації її транспортували до дитячої лікарні для подальшого лікування.

Лікарі наголошують, що випадки підліткового алкоголізму стають все більш поширеними. Часто вони трапляються у компаніях на стихійних вечірках, у закинутих дворах чи на базах відпочинку, де відсутній контроль дорослих. Фахівці вважають основними причинами таких інцидентів нестачу довіри між батьками й дітьми та бажання підлітків "бути своїм" у компанії однолітків.

Раніше повідомлялося, у Полтаві нетверезий таксист ганяв по місту і влетів у житловий будинок. Водій таксі протягом усього ранку грубо порушував правила дорожнього руху та поводився неадекватно.