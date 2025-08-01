На Закарпатті прикордонники виявили у вантажному вагоні 12 тисяч пачок сигарет

фото: ДПСУ

У потязі сполученням «Батьово – Еперешке», що прямував до Угорщини, прикордонники виявили партію тютюнових виробів без акцизних марок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У 56 вагонах транспортного засобу перевозили різноманітні вантажі. Під час огляду одного з вагонів військовослужбовці виявили 24 ящики сигарет без марок акцизного збору.

Загалом у пакунках нарахували 12 000 пачок тютюнових виробів.

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Виявлені сигарети вилучено митницею у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть чоловіка, який переправляв безпілотником сигарети в Румунію. Правоохоронці виявили та вилучили у порушника партію сигарет в розмірі 4800 пачок, а також чотири безпілотники, позашляховики, антени-ретранслятори, ноутбук, акумуляторні батареї, пульти керування, установку для запуску БПЛА.