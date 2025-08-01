фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Возле села Межгорье пограничники остановили микроавтобус с номерами столичной регистрации, оборудованным под медицинский автомобиль одного из боевых подразделений.

В салоне транспортного средства находились двое мужчин, которые, как выяснилось, не имеют никакого отношения к медицинскому персоналу.

Также установлено, что водитель – житель Киевщины, оборудовал обычный гражданский автомобиль под специализированный медицинский автомобиль и под видом "медбрата" намеревался доставить в пограничный пассажир. За такую поездку житель Днепра согласился оплатить 2,5 тысячи долларов США. Еще за 8 тысяч евро его должны были переправить в Румынию.

Пассажиру грозит штраф, в то время как организатору схему грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали четырех мужчин, которые из-за Тисы хотели бежать в Венгрию. Нарушителей задержали за 250 метров до границы.