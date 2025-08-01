На Закарпатье пограничники обнаружили в грузовом вагоне 12 тысяч пачек сигарет

фото: ГПСУ

В поезде «Батьово – Эперешке», направлявшемся в Венгрию, пограничники обнаружили партию табачных изделий без акцизных марок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В 56 вагонах транспортного средства перевозили всевозможные грузы. В ходе осмотра одного из вагонов военнослужащие обнаружили 24 ящика сигарет без марок акцизного сбора.

Всего в свертках насчитали 12 000 пачек табачных изделий.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Выявленные сигареты изъяты таможней в установленном законодательством порядке.

Напомним, в Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию. Правоохранители обнаружили и изъяли у нарушителя партию сигарет в размере 4800 пачек, а также четыре беспилотника, внедорожника, антенны-ретрансляторы, ноутбук, аккумуляторные батареи, пульты управления, установку для запуска БПЛА.