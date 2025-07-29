14:25  29 липня
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
13:11  29 липня
У Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку
07:32  29 липня
На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 15:30

На Буковині затримали поліцейського і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови

29 липня 2025, 15:30
Читайте также на русском языке
Фото: Державне бюро розслідувань
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему, організовану київським правоохоронцем та його знайомим

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За версією слідства, чоловіки займалися нелегальним переправленням військовозобов'язаних громадян до Молдови через територію Чернівецької області.

Фігуранти діяли за чітко відпрацьованим механізмом. Правоохоронець, використовуючи свої службові повноваження, супроводжував клієнтів через блокпости, гарантуючи безперешкодне пересування. Далі чоловіків доправляли до прикордонного села, звідки ті мали самостійно перейти кордон. Вартість такої "послуги" складала 13,5 тисяч доларів США за одну людину. Кошти надходили на криптогаманець третього учасника схеми, якого наразі встановлюють правоохоронці.

19 липня 2025 року на околиці Новодністровська прикордонники зупинили автомобіль, у якому перебували організатори схеми та троє військовозобов'язаних чоловіків. У результаті обшуків зібрано докази причетності до організації незаконного перетину кордону.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про мільйонний бізнес на ухилянтах: у Києві судять адвоката за масштабну схему.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації ухилянти кордон Чернівецька область Молдова
На Львівщині судитимуть адвоката за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаним і погрози судді
29 липня 2025, 13:28
На Львівщині прикордонники виявили у пасажирки мікроавтобуса незвичайний вантаж
28 липня 2025, 17:29
Понад $20 тисяч: на Вінниччині затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
28 липня 2025, 12:49
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора
29 липня 2025, 15:45
Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту
29 липня 2025, 15:32
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
В Ірпені зміна влади: міськрада усунула Маркушина з посади
29 липня 2025, 15:28
"Доступні кредити 5-7-9%": Харківщина – серед лідерів за сумами укладених кредитних договорів
29 липня 2025, 15:20
Буданов отримав поранення в руку під час АТО і просив побратимів залишити його
29 липня 2025, 15:16
На Івано-Франківщині у ДТП загинув 49-річний водій мотоцикла
29 липня 2025, 15:02
Щоб не могла піти за алкоголем: на Закарпатті чоловік побив дружину та прив'язав її ланцюгом
29 липня 2025, 14:55
На Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю
29 липня 2025, 14:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »