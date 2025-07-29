Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему, організовану київським правоохоронцем та його знайомим

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За версією слідства, чоловіки займалися нелегальним переправленням військовозобов'язаних громадян до Молдови через територію Чернівецької області.

Фігуранти діяли за чітко відпрацьованим механізмом. Правоохоронець, використовуючи свої службові повноваження, супроводжував клієнтів через блокпости, гарантуючи безперешкодне пересування. Далі чоловіків доправляли до прикордонного села, звідки ті мали самостійно перейти кордон. Вартість такої "послуги" складала 13,5 тисяч доларів США за одну людину. Кошти надходили на криптогаманець третього учасника схеми, якого наразі встановлюють правоохоронці.

19 липня 2025 року на околиці Новодністровська прикордонники зупинили автомобіль, у якому перебували організатори схеми та троє військовозобов'язаних чоловіків. У результаті обшуків зібрано докази причетності до організації незаконного перетину кордону.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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