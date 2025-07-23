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23 липня 2025, 04:00

У Києві судитимуть молодика, який до смерті побив 41-річну жінку

23 липня 2025, 04:00
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фото: Нацполіція
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У Києві судитимуть 28-річного мешканця Подільського району, який під час побутового конфлікту до смерті побив свою 41-річну співмешканку. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Після вечірнього застілля між співмешканцями виникла сварка, яка переросла в жорстоке побиття. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після нападу він покинув жінку з тяжкими травмами, а сам залишився на кухні, де продовжив пити до самого ранку.

Наступного дня він виявив, що 41-річна жінка померла. Киянин зателефонував на спецлінію 102, повідомивши про "раптову смерть" співмешканки. Слідчі, які прибули на виклик, швидко з’ясували реальні обставини події. Згідно з висновками експертів, смерть жінки настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Фігуранта затримали. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті.

"Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Києва до смерті побив свою співмешканку.

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Київ смерть убивство слідство Побиття обвинувальний акт
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