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21 июля 2025, 17:45

Паковал сигареты в гараже: в Закарпатье разоблачили подпольный табачный цех

21 июля 2025, 17:45
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фото: БЕБ
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Сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили подпольное производство сигарет

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Как выяснили детективы, нелегальное изготовление табачных изделий организовал житель Ужгорода. Цех действовал на территории одного из гаражных кооперативов и функционировал без всяких разрешительных документов.

Согласно предварительным данным следствия, мужчина обустроил цех в неподходящих для производства условиях. С помощью специального оборудования он изготавливал сигареты, которые упаковывали в пачки по 20 штук без маркировки и акцизных знаков. Производство работало в антисанитарии, что не соответствовало стандартам безопасности или гигиены.

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При осмотре помещения правоохранители изъяли фасовочное устройство и два станка для изготовления сигарет. Также найдено более 15 тысяч пустых сигаретных гильз, три тысячи уже готовых сигарет, 122 пустых упаковок, мобильный телефон и сырье для производства.

Дело квалифицировали как уголовное преступление в сфере незаконного оборота табачных изделий. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации и функционированию этого незаконного производства.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию.

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Закарпатье Ужгород производство сигареты контрабанда подпольный цех табачные изделия
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