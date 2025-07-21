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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Как выяснили детективы, нелегальное изготовление табачных изделий организовал житель Ужгорода. Цех действовал на территории одного из гаражных кооперативов и функционировал без всяких разрешительных документов.

Согласно предварительным данным следствия, мужчина обустроил цех в неподходящих для производства условиях. С помощью специального оборудования он изготавливал сигареты, которые упаковывали в пачки по 20 штук без маркировки и акцизных знаков. Производство работало в антисанитарии, что не соответствовало стандартам безопасности или гигиены.

При осмотре помещения правоохранители изъяли фасовочное устройство и два станка для изготовления сигарет. Также найдено более 15 тысяч пустых сигаретных гильз, три тысячи уже готовых сигарет, 122 пустых упаковок, мобильный телефон и сырье для производства.

Дело квалифицировали как уголовное преступление в сфере незаконного оборота табачных изделий. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации и функционированию этого незаконного производства.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию.