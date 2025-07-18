На Закарпатті батько з сином намагалися переправити до Румунії чотирьох чоловіків
Прикордонники викрили спробу організації незаконного перетину державного кордону в Закарпатській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Неподалік від кордону прикордонний наряд затримав чотирьох чоловіків – трьох жителів Черкаської області та одного харків’янина. Вони саме намагалися сісти в автомобіль, за кермом якого перебував 41-річний житель села Велятино.
Водій мав доставити їх безпосередньо до кордону із Румунією, щоб ті могли у незаконний спосіб перетнути кордон.
Організатором злочинної схеми виявився батько водія – 62-річний житель Харкова. За оборудку він отримав 17 700 доларів США.
Нагадаємо, на Закарпатті викрили черговий канал переправлення чоловіків за кордон.
На Закарпатті лісник "проспав" вирубку дерев на 5 млн грнВсі новини »
17 липня 2025, 12:45На Закарпатті затримали зловмисника, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон
15 липня 2025, 16:55На Закарпатті затримали француза, який намагався перетнути кордон на краденому авто
14 липня 2025, 14:15
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Україна повернула з окупації групу дітей: наймолодшій – лише три роки
18 липня 2025, 15:41Росія накопичила до 1000 дронів: можлива масштабна атака найближчим часом
18 липня 2025, 15:35Негода на Прикарпатті: три села залишилися без транспортного сполучення
18 липня 2025, 15:20В екснардепа арештували активи на 1,5 млрд грн: гроші зберігались у Люксембурзі
18 липня 2025, 15:11Колишнього очільника податкової Тернопільщини судитимуть за недостовірну декларацію на 23,4 млн грн
18 липня 2025, 14:45Де буде спека до +35 градусів, а де - дощі з грозами: синоптик дала прогноз погоди на вихідні
18 липня 2025, 14:41The Rasmus вперше за час війни виступить в Україні - концерт у Києві вже 19 липня
18 липня 2025, 14:30На Тернопільщині у ДТП загинув 19-річний мотоцикліст
18 липня 2025, 14:29На Львівщині митники виявили королівського пітона в багажнику авто
18 липня 2025, 14:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі блоги »