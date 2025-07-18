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18 липня 2025, 14:55

На Закарпатті батько з сином намагалися переправити до Румунії чотирьох чоловіків

18 липня 2025, 14:55
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фото: ДПСУ
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Прикордонники викрили спробу організації незаконного перетину державного кордону в Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Неподалік від кордону прикордонний наряд затримав чотирьох чоловіків – трьох жителів Черкаської області та одного харків’янина. Вони саме намагалися сісти в автомобіль, за кермом якого перебував 41-річний житель села Велятино.

Водій мав доставити їх безпосередньо до кордону із Румунією, щоб ті могли у незаконний спосіб перетнути кордон.

Організатором злочинної схеми виявився батько водія – 62-річний житель Харкова. За оборудку він отримав 17 700 доларів США.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили черговий канал переправлення чоловіків за кордон.

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