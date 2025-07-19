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19 липня 2025, 18:16

До України повернули 11 дітей з окупації та РФ: серед них — п'ятеро рідних братів і сестер

19 липня 2025, 18:16
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фото: Telegram/Андрій Єрмак
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До України вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та території Російської Федерації. Їхній вік — від 10 до 17 років

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

За його словами, особливо зворушливою стала історія родини, з якої повернули п'ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до РФ, де тривалий час про них не було жодної інформації. Згодом вони самі вийшли на зв'язок із повнолітньою сестрою в Україні та благали повернути їх додому.

Процес повернення був непростим — російські органи опіки чинили тиск, затягували оформлення документів та намагалися вплинути на рішення дітей. Лише після понад року юридичної і дипломатичної роботи вдалося повернути їх в Україну.

В Офісі Омбудсмана наголосили, що Україна не зупиниться, поки кожна дитина не буде вдома. Подяку за допомогу висловили Державі Катар — за посередництво, та команді Уповноваженого з прав людини — за принципову позицію й координацію дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після трирічної розлуки з рідними 17-річний хлопець зміг повернутися до України з Росії.

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