На Закарпатті затримали француза, який намагався перетнути кордон на краденому авто
Громадянин Франції намагався перетнути кордон на викраденій автівці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Викрадений автомобіль Renault виявили в пункті пропуску "Лужанка" прикордонники Мукачівського загону.
"Під час заходів прикордонного контролю на автівоку спрацювала база даних Інтерполу. Транспортним засобом перетнути кордон намагався 23-річний громадянин Франції", - йдеться у повідомленні.
Водія та автомобіль прикордонники передали співробітникам поліції.
Нагадаємо, на Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль.
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