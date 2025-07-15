На Закарпатті затримали зловмисника, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон
Правоохоронці припинили діяльність ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Правоохоронці встановили, що схему організував 40-річний житель міста Чоп. Чоловік знаходив потенційних "клієнтів" за допомогою соцмереж та пропонував допомогу у незаконному перетинанні кордону. Вартість такої послуги становила 12 000 доларів США.
За місцем проживання фігуранта справи провели санкціонований обшук, у ході якого вилучили готівку, надувний човен, мобільний телефон та легковий автомобіль.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує чималий термін позбавлення волі.
Нагадаємо, на днях на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису.