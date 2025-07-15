На Закарпатті затримали зловмисника, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Правоохоронці припинили діяльність ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що схему організував 40-річний житель міста Чоп. Чоловік знаходив потенційних "клієнтів" за допомогою соцмереж та пропонував допомогу у незаконному перетинанні кордону. Вартість такої послуги становила 12 000 доларів США.

За місцем проживання фігуранта справи провели санкціонований обшук, у ході якого вилучили готівку, надувний човен, мобільний телефон та легковий автомобіль.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, на днях на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису.