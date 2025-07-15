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15 липня 2025, 16:55

На Закарпатті затримали зловмисника, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон

15 липня 2025, 16:55
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фото: ДПСУ
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Правоохоронці припинили діяльність ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що схему організував 40-річний житель міста Чоп. Чоловік знаходив потенційних "клієнтів" за допомогою соцмереж та пропонував допомогу у незаконному перетинанні кордону. Вартість такої послуги становила 12 000 доларів США.

За місцем проживання фігуранта справи провели санкціонований обшук, у ході якого вилучили готівку, надувний човен, мобільний телефон та легковий автомобіль.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, на днях на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису.

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