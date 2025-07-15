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15 липня 2025, 06:40

Двоє ухилянтів із Запоріжжя заблукали в лісах та болотах на Рівненщині

15 липня 2025, 06:40
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фото: ДПСУ
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На Рівненщині прикордонники виявили двох жителів Запоріжжя, які незаконно опинилися в прикордонній смузі. Чоловіки заблукали в болотистій місцевості та потребували допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Один із чоловіків зателефонував та розповів, що вони з другом вже тривалий час не можуть вибратися з лісу поблизу кордону і перебувають у вкрай виснаженому стані.

Прикордонний наряд оперативно вирушив на пошуки. Згодом чоловіків знайшли у мокрому одязі, знесилених і змерзлих. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У ході перевірки з’ясувалося, що обидва запоріжці незаконно проникли на прикордонну територію, не маючи ані документів, ані відповідних перепусток. Що саме привело їх у цей район, чоловіки пояснити не змогли.

"Наразі порушникам доведеться відповідати за недотримання прикордонного законодавства", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину.

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