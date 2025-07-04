Заплатили по 1000 доларів: на Одещині біля кордону затримали перевізника з "клієнтами"

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У Роздільнянському районі поблизу кордону військовослужбовці зупинили автомобіль, яким керував 33-річний місцевий житель. У салоні авто перебували двоє жителів Вінниччини, які мали намір незаконно перетнути державний кордон.

Прикордонники встановили, що водій планував доставити пасажирів до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, обравши непопулярний маршрут та оминувши блокпости.

Вартість "послуги" для кожного з "пасажирів" становила 6 тисяч доларів США. Наперед чоловіки сплатили водієві по 1000 доларів.

Водія та його клієнтів затримали.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який на човні намагався потрапити до Молдови.