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04 липня 2025, 11:09

Заплатили по 1000 доларів: на Одещині біля кордону затримали перевізника з "клієнтами"

04 липня 2025, 11:09
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фото: ДПСУ
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Прикордонники Подільського загону викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У Роздільнянському районі поблизу кордону військовослужбовці зупинили автомобіль, яким керував 33-річний місцевий житель. У салоні авто перебували двоє жителів Вінниччини, які мали намір незаконно перетнути державний кордон.

Прикордонники встановили, що водій планував доставити пасажирів до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, обравши непопулярний маршрут та оминувши блокпости.

Вартість "послуги" для кожного з "пасажирів" становила 6 тисяч доларів США. Наперед чоловіки сплатили водієві по 1000 доларів.

Водія та його клієнтів затримали.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який на човні намагався потрапити до Молдови.

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