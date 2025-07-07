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07 липня 2025, 14:35

10 тисяч доларів за втечу: на Івано-Франківщині викрили канал незаконного перетину кордону

07 липня 2025, 14:35
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фото: поліція Івано-Франківської області
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Правоохоронці заблокували ще одну схему нелегального перетину кордону, якою користувалися чоловіки призовного віку

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними Національної поліції та СБУ, організатор незаконного маршруту пропонував клієнтам виїзд за межі країни в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів США з кожного.

Затримання організатора схеми незаконного перетину кордону на Івано-ФранківщиніЗатримання організатора схеми незаконного перетину кордону на Івано-ФранківщиніЗатримання організатора схеми незаконного перетину кордону на Івано-ФранківщиніЗатримання організатора схеми незаконного перетину кордону на Івано-Франківщині

Фігурант забирав замовників переважно в Івано-Франківську, після чого віз їх до Закарпатської області. Саме там, за оперативною інформацією, здійснювався перетин державного кордону в незаконний спосіб. Як з’ясувалося, схема була добре налагодженою та діяла вже не перший місяць.

Організатора затримали. За рішенням суду його взято під варту. Слідчі дії тривають. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли бути залучені до схеми або скористалися її послугами.

Нагадаємо, 13 тисяч євро за втечу: на Буковині викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

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Івано-Франківська область Івано-Франківськ перетин кордону втеча за кордон втеча кордон СБУ хабар
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