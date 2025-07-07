фото: поліція Івано-Франківської області

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними Національної поліції та СБУ, організатор незаконного маршруту пропонував клієнтам виїзд за межі країни в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів США з кожного.

Фігурант забирав замовників переважно в Івано-Франківську, після чого віз їх до Закарпатської області. Саме там, за оперативною інформацією, здійснювався перетин державного кордону в незаконний спосіб. Як з’ясувалося, схема була добре налагодженою та діяла вже не перший місяць.

Організатора затримали. За рішенням суду його взято під варту. Слідчі дії тривають. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли бути залучені до схеми або скористалися її послугами.

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