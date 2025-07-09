В горах возле Румынии пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины
В понедельник, 7 июля, во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы военнослужащие Мукачевского отряда обнаружили тело неизвестного мужчины
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Вероятно, погибший пытался незаконно пересечь госграницу.
"Причины смерти, а также личность погибшего будут установлены после проведения соответствующих экспертных исследований", — говорится в сообщении.
По данным ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пограничники Западного регионального управления обнаружили в горах около 20 тел погибших мужчин.
Напомним, на днях на Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей погиб пограничник. Его сбила насмерть пьяная водительница внедорожника BMW X5.
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