12:20  08 июля
В Днепре ограничили движение грузовиков из-за жары более +28°C
10:51  08 июля
Трагическое ДТП на Львовщине: водитель наехал на лежавшую на дороге женщину
09:13  08 июля
В Винницкой области со дна реки подняли утопленника
UA | RU
UA | RU
09 июля 2025, 03:25

В горах возле Румынии пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины

09 июля 2025, 03:25
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 7 июля, во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы военнослужащие Мукачевского отряда обнаружили тело неизвестного мужчины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Вероятно, погибший пытался незаконно пересечь госграницу.

"Причины смерти, а также личность погибшего будут установлены после проведения соответствующих экспертных исследований", — говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пограничники Западного регионального управления обнаружили в горах около 20 тел погибших мужчин.

Напомним, на днях на Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей погиб пограничник. Его сбила насмерть пьяная водительница внедорожника BMW X5.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники граница Тело погибший ГПСУ Румыния смерть трагедия
В Винницкой области со дна реки подняли утопленника
08 июля 2025, 09:13
На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина
08 июля 2025, 05:40
В Черновцах в реке Прут утонули парень и женщина
08 июля 2025, 03:05
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
На Николаевщине 17-летний юноша едва не зарезал приятеля во время драки
09 июля 2025, 04:35
Отдых на Киевщине: парень распилил слезоточивый газ в сторону супругов, громко слушавших музыку
09 июля 2025, 01:25
В пруду на Кировоградщине утонул человек
09 июля 2025, 00:20
"Завтра": Надя Дорофеева и Позитив неожиданно намекнули на возвращение легендарного дуэта
08 июля 2025, 23:30
200 метров к Андреевке: появился первый трейлер фильма оскароносного Мстислава Чернова
08 июля 2025, 23:10
Хотел поехать в РФ к жене: в Киеве за госизмену осудили чиновника Госкосмоса
08 июля 2025, 22:55
Трамп раскритиковал Путина: США готовят сокрушительные санкции против РФ
08 июля 2025, 22:45
В Николаеве после объявления воздушной тревоги раздался взрыв
08 июля 2025, 22:39
Харьковчанин за 1 000 гривен "сливал" россиянам локации в своем городе для ударов
08 июля 2025, 22:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »